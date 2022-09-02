Магучіх з найкращим результатом сезону у світі виграла етап Діамантової ліги

Шоста перемога для Магучіх у сезоні.

Джерело - Чемпіон.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги в Брюсселі.

Українка з другої спроби взяла висоту 2,05 м - це найкращий результат сезону у світі, повторення рекорду України на відкритому повітрі, повторення рекорду змагань та особистий рекорд Ярослави (саме на відкритому повітрі).

На цьому Магучіх не зупинилася - замахнулася на побиття світового рекорду, але планка на 2,10 м, на жаль, не підкорилася.

Діамантова ліга

Брюссель, Бельгія

Стрибки у висоту, 02 вересня

1. Ярослава Магучіх (Україна) - 2.05 м

2. Елеонор Паттерсон (Австралія) - 1.94 м

3. Нікола Оліслагерс (Австралія) - 1.91 м

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6. Ірина Геращенко - 1.91 м

8. Юлія Левченко - 1.91 м