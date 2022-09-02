Україна - лідер за кількістю ейсів після групового етапу ЧС-2022 з волейболу

Джерело - suspilne.media.
Збірна України уперше за 24 роки вийшла на чемпіонат світу з волейболу - і змогла пробитися у плей-оф.
Одну з важливих ролей у грі збірної України відіграє подача. За три матчі групового етапу Україна подала 23 ейси - це найкращий показник на турнірі. Стільки ж подач на виліт у збірної Польщі, в усіх інших країн - менше.
Проблеми на подачі у матчі проти Сербії привели до поразки - усього 3 ейси. А от у матчах проти Тунісу та Пуерто-Рико Україна зробила сумарно 20 подач на виліт - 9 та 11.
Лідером збірної України за показником ейсів є Олег Плотницький - у нього 12 подач на виліт. Це найкращий результат також серед усіх волейболістів за підсумками групового етапу.
Лідери за кількістю ейсів - збірні