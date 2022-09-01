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Чемпіонат світу-2023 з легкої атлетики перенесли через коронавірус

Сьогодні 22:40 37 0
Чемпіонат світу відбудеться у 2024 році
Чемпіонат світу-2023 з легкої атлетики перенесли через коронавірус
Фото - gettyimages
#Коронавірус в спорті

Джерело - suspilne.media.

Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні, який мав відбутися у березні 2023 року, скасовано.

Про це повідомляється на офіційному сайті World Athletics.

Місцем проведення ЧС-2023 з легкої атлетики у приміщенні мав стати китайський Нанкін. Це місто мало провести змагання у 2020 та 2021 роках, однак через пандемію коронавірусу турнір переносили.

Світова легкоатлетична федерація вирішила утретє перенести ЧС з легкої атлетики у приміщенні - цього разу на 2025 рік. Місцем проведення залишиться Нанкін. Водночас у 2023 році світова першість з легкої атлетики у приміщенні взагалі не відбудеться. Наступний чемпіонат світу замість цього пройде у 2024 році - його місцем проведення стане Глазго.

"Ми засмучені, що нам доводиться відкласти цей захід знову через ситуацію, яка перебуває поза нашим контролем. Але ми так вчинили, щоб внести ясність для атлетів та федерацій під час їхньої підготовки до сезону 2023 року.

На жаль, часові рамки унеможливлюють для нас перенесення турніру у 2023 році. Однак чемпіонат світу у приміщенні повернеться у 2024 році у Глазго", - зазначив президент World Athletics Себастьян Коу.

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