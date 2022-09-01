Чемпіонат світу-2023 з легкої атлетики перенесли через коронавірус

Чемпіонат світу відбудеться у 2024 році

Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні, який мав відбутися у березні 2023 року, скасовано.

Про це повідомляється на офіційному сайті World Athletics.

Місцем проведення ЧС-2023 з легкої атлетики у приміщенні мав стати китайський Нанкін. Це місто мало провести змагання у 2020 та 2021 роках, однак через пандемію коронавірусу турнір переносили.

Світова легкоатлетична федерація вирішила утретє перенести ЧС з легкої атлетики у приміщенні - цього разу на 2025 рік. Місцем проведення залишиться Нанкін. Водночас у 2023 році світова першість з легкої атлетики у приміщенні взагалі не відбудеться. Наступний чемпіонат світу замість цього пройде у 2024 році - його місцем проведення стане Глазго.