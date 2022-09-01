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Збірна України назвала склад на чемпіонат світу-2022

Сьогодні 21:52 144 0
Збірна України візьме участь у чемпіонаті світу-2022 з художньої гімнастики
Збірна України назвала склад на чемпіонат світу-2022

Джерело - suspilne.media.

Збірна України візьме участь у чемпіонаті світу-2022 з художньої гімнастики, який відбудеться з 14 по 18 вересня у болгарській Софії. 

Про це повідомляє Міжнародної федерації гімнастики.

До складу збірної України увійшли дев'ять гімнасток. Серед них немає Христини Пограничної, яка виступила на попередньому чемпіонаті світу. Водночас на турнірі виступить Вікторія Онопрієнко, для якої це буде другий чемпіонат світу у кар'єрі. 

Склад збірної України на чемпіонат світу-2022 з художньої гімнастики:

Особисті змагання: Поліна Каріка (обруч, м'яч, булави), Вікторія Онопрієнко (обруч, м'яч, булави, стрічка), Поліна Городнича (стрічка)

Групові змагання: Єлизавета Азза, Дарина Дуда, Ніколь Красюк, Діана Баєва, Анастасія Возняк, Олександра Ющак

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