Збірна України обіграла Пуерто-Рико та вийшла у плей-оф ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна України обіграла Пуерто-Рико у 3 турі чемпіонату світу з волейболу.
Матч завершився з рахунком 3:1 на користь українців. Найрезультативнішим гравцем матчу став капітан збірної України Олег Плотницький, який набрав 19 очок (шість - завдяки сейвам).
Національна команди вийшла у плей-оф з другого місця групи А.
Чемпіонат світу з волейболу
Чоловіки
Група А
1 тур, 29 серпня
Україна - Пуерто-Рико 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:19)
Турнірна таблиця групи А
1. Сербія - 3 перемоги (3 матчі), 9 очок (9:0 різниця сетів)
2. Україна - 2 (3), 6 (6:4)
3. Туніс - 1 (3), 3 (3:6)
4. Пуерто-Рико - 0 (3), 0 (1:9)
Раніше збірна України переграла Туніс.