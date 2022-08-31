Білоруська легкоатлетка Тимановська отримала громадянство Польщі

Спортсменка розраховує відновити виступи на міжнародних турнірах вже у складі Польщі.

Білоруська легкоатлетка Крістіна Тимановська отримала польське громадянство через рік після того, як влада Білорусі намагалася її насильно депортувати з Олімпіади у Токіо.

Про це повідомила сама спортсменка в Instagram.

"Нарешті, після тривалого часу, я можу виходити на змагання без проблем та представляти свій клуб. Не можу дочекатися моменту, щоб представляти Польщу на міжнародній арені, а зараз хочу подякувати усім, хто допоміг мені у найскладніший для мене рік", - написала Тимановська.

Тимановська вже встигла здобути першу медаль у статусі польської спортсменки - на командному чемпіонаті Польщі. Там вона стала срібною призеркою бігу на 100 метрів.

Раніше опублікували запис розмови білоруської легкоатлетки з чиновниками країни.