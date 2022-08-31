Білоруська легкоатлетка Тимановська отримала громадянство Польщі

Джерело - suspilne.media.
Білоруська легкоатлетка Крістіна Тимановська отримала польське громадянство через рік після того, як влада Білорусі намагалася її насильно депортувати з Олімпіади у Токіо.
Про це повідомила сама спортсменка в Instagram.
"Нарешті, після тривалого часу, я можу виходити на змагання без проблем та представляти свій клуб. Не можу дочекатися моменту, щоб представляти Польщу на міжнародній арені, а зараз хочу подякувати усім, хто допоміг мені у найскладніший для мене рік", - написала Тимановська.
Тимановська вже встигла здобути першу медаль у статусі польської спортсменки - на командному чемпіонаті Польщі. Там вона стала срібною призеркою бігу на 100 метрів.
Раніше опублікували запис розмови білоруської легкоатлетки з чиновниками країни.