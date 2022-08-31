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Українські атлети здобули чотири медалі на турнірі Континентального туру в Італії

Сьогодні 16:30 123 0
Українці вибороли чотири медалі - три срібла та одну бронзу
Українські атлети здобули чотири медалі на турнірі Континентального туру в Італії

Джерело - suspilne.media.

Українські легкоатлети здобули чотири медалі у рамках турніру серії Континентального туру, який відбувся в італійському Роверето.

Змагання у Роверето відбулися у вівторок, 30 серпня. На них Україна була представлена провідними легкоатлетами: Анна Рижикова (400 метрів), Вікторія Ткачук (400 метрів з бар'єрами), Марина Килипко та Яна Гладійчук (стрибки з жердиною), Роман Кокошко (штовхання ядра), а також Олег Дорощук (стрибки у висоту) боролися за нагороди на турнірі.

Чотирьом з шести українських легкоатлетів вдалося закінчити змагання з медалями. За підсумками турніру українці виграли три срібні та одну бронзову нагороди.

Вікторія Ткачук (400 метрів з бар'єрами) - "срібло". Результат українки склав 54.77 секунд.

Олег Дорощук (стрибки у висоту) - "срібло". Підсумковий результат - 2.27 метри, який став його новим особистим рекордом (попереднє досягнення Дорощук покращив на 2 см).

Роман Кокошко (штовхання ядра) - "срібло". Результат Кокошка склав 20.63 метри

Марина Килипко (стрибки з жердиною) - "бронза". З результатом 4.33 метри українська стрибунка поступилася лише італійці Роберті Бруні та німкені Анжулі Кнеше.

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