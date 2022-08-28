Головне
СК Дніпро-1 несподівано розгромив Динамо у 2 турі УПЛ
Сьогодні 18:53 2443
Ферстаппен здобув перемогу на Гран-прі Бельгії
Сьогодні 20:40 276
Збірна України впевнено переграла Португалію у відборі на Євро-2023
Сьогодні 20:26 618
Луческу: Може, це моя остання гра, але не Забарного
Сьогодні 20:09 3345
Яремчук перейде до Брюгге
Сьогодні 19:54 1301
Шахтар з труднощами переміг Кривбас у 2 турі УПЛ
Сьогодні 16:56 657
Меркушина і Блашко - у ТОП-10 мас-старту на чемпіонаті світу
Сьогодні 14:52 334
Рейтинг WTA: Калініна стала першою ракеткою України
Сьогодні 14:20 238183
Динамо прийме Дніпро-1, Шахтар зіграє з Кривбасом. Розклад матчів 2 туру УПЛ
Сьогодні 08:28 918
Збірна України в овертаймі програла Ісландії в матчі кваліфікації ЧС-2023
Сьогодні 08:18 892
Прямі трансляції

Ферстаппен здобув перемогу на Гран-прі Бельгії

Сьогодні 20:40 276 0
Ферстаппен здобув перемогу на Гран-прі Бельгії
#Макс Ферстаппен

Джерело - Чемпіон.

28 серпня у Спа пілот Ред Булл Макс Ферстаппен виграв 14-ту гонку Формули-1 сезону-2022 – Гран-прі Бельгії. 

Ферстаппен, який стартував 14-м, зумів отримати лідерство та виграв гонку.

Його визнали гонщиком дня шляхом голосування на офіційному сайті Формули-1 під час Гран-прі.

Гран-прі Бельгії
Спа-Франкоршам, Спа
28 серпня 2022 року

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)

2. Серхіо Перес (Ред Булл)

3. Карлос Сайнс (Феррарі)

4. Джордж Рассел (Мерседес)

5. Фернандо Алонсо (Альпін)

6. Шарль Леклер (Феррарі)

7. Естебан Окон (Альпін)

8. Себастьян Феттель (Астон Мартін)

9. П’єр Гаслі (Альфа Таурі)

10. Алекс Албон (Вільямс)

11. Ланс Стролл (Астон Мартін)

12. Ландо Норріс (Макларен)

13. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео)

14. Юкі Цунода (Альфа Таурі)

15. Даніель Ріккардо (Макларен)

16. Кевін Магнуссен (Хаас)

17. Мік Шумахер (Хаас)

18. Ніколас Латіфі (Вільямс)

Зійшли:

Валттері Боттас (Альфа Ромео)

Льюїс Гамільтон (Мерседес)

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Калініна стала першою ракеткою України Рейтинг WTA: Калініна стала першою ракеткою України 238183
СК Дніпро-1 несподівано розгромив Динамо у 2 турі УПЛ СК Дніпро-1 несподівано розгромив Динамо у 2 турі УПЛ 2443
Динамо - Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Динамо - Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1521
Яремчук перейде до Брюгге Яремчук перейде до Брюгге 1301
Луческу: Може, це моя остання гра, але не Забарного Луческу: Може, це моя остання гра, але не Забарного 3345
14 років тому Динамо знищило Спартак і вийшло в Лігу чемпіонів 14 років тому Динамо знищило Спартак і вийшло в Лігу чемпіонів 4446
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 6156
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 18569
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 25282
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 43600
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 43162 1
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 9569