Джерело - Чемпіон.

28 серпня у Спа пілот Ред Булл Макс Ферстаппен виграв 14-ту гонку Формули-1 сезону-2022 – Гран-прі Бельгії.

Ферстаппен, який стартував 14-м, зумів отримати лідерство та виграв гонку.

Його визнали гонщиком дня шляхом голосування на офіційному сайті Формули-1 під час Гран-прі.

Гран-прі Бельгії

Спа-Франкоршам, Спа

28 серпня 2022 року

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)

2. Серхіо Перес (Ред Булл)

3. Карлос Сайнс (Феррарі)

4. Джордж Рассел (Мерседес)

5. Фернандо Алонсо (Альпін)

6. Шарль Леклер (Феррарі)

7. Естебан Окон (Альпін)

8. Себастьян Феттель (Астон Мартін)

9. П’єр Гаслі (Альфа Таурі)

10. Алекс Албон (Вільямс)

11. Ланс Стролл (Астон Мартін)

12. Ландо Норріс (Макларен)

13. Чжоу Гуаньюй (Альфа Ромео)

14. Юкі Цунода (Альфа Таурі)

15. Даніель Ріккардо (Макларен)

16. Кевін Магнуссен (Хаас)

17. Мік Шумахер (Хаас)

18. Ніколас Латіфі (Вільямс)

Зійшли:

Валттері Боттас (Альфа Ромео)

Льюїс Гамільтон (Мерседес)