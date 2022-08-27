Збірна України програла Сербії на старті чемпіонату світу

Українці програли у трьох сетах

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 серпня, чоловіча збірна України з поразки стартувала на чемпіонаті світу з волейболу.

Першим суперником нашої команди стала збірна Сербії. У польському місті Катовіце на майданчику спорткомплексу Spodek українські волейболісти програли у трьох сетах.

У наступну стадію турніру вийдуть по дві найкращі команди з груп і 4 команди з тих, що посядуть треті місця у своїх квартетах. Окрім України та Сербії, у групі А також виступають збірні Пуерто-Рико та Тунісу. Ці збірні вже зіграли між собою - Туніс переміг з рахунком 3:0.

У наступному турі, 29 серпня, збірна України зіграє з Тунісом.

Чемпіонат світу з волейболу

Чоловіки

Група А

1 тур, 27 серпня

Україна - Сербія 0:3 (26:28, 21:25, 20:25)