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Збірна України програла Сербії на старті чемпіонату світу

Вчора 23:09 171 0
Українці програли у трьох сетах
Збірна України програла Сербії на старті чемпіонату світу
#Олег Плотницький

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 серпня, чоловіча збірна України з поразки стартувала на чемпіонаті світу з волейболу. 

Першим суперником нашої команди стала збірна Сербії. У польському місті Катовіце на майданчику спорткомплексу Spodek українські волейболісти програли у трьох сетах.

У наступну стадію турніру вийдуть по дві найкращі команди з груп і 4 команди з тих, що посядуть треті місця у своїх квартетах. Окрім України та Сербії, у групі А також виступають збірні Пуерто-Рико та Тунісу. Ці збірні вже зіграли між собою - Туніс переміг з рахунком 3:0.

У наступному турі, 29 серпня, збірна України зіграє з Тунісом.

Чемпіонат світу з волейболу
Чоловіки
Група А
1 тур, 27 серпня

Україна - Сербія 0:3 (26:28, 21:25, 20:25)

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