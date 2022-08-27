Головне
Проценко здобув золоту медаль на етапі Діамантової ліги
Вчора 23:09 938
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі
Сьогодні 15:04 206293
Зоря вирвала перемогу у Львова, Верес переграв Ворсклу у 2 турі УПЛ
Сьогодні 14:58 90
Бех-Романчук завоювала бронзову нагороду на етапі Діамантової ліги
Вчора 23:45 521
Ставимо на майбутнє: Топ-3 технологічних трендів в сфері гемблінгу від FAVBET Tech
Вчора 22:00 284
Яремчук потрапив до сфери інтересів Севільї
Вчора 18:09 1098
СК Дніпро-1 отримав суперників у групі Ліги конференцій
Вчора 16:07 1917
Жеребкування групового етапу Ліги конференцій 2022/23: Як це було
Вчора 16:00 3631
Жеребкування групового етапу Ліги Європи 2022/23: Як це було
Вчора 14:34 13934
Визначилися суперники Динамо у групі Ліги Європи
Вчора 14:32 2582
Прямі трансляції

Збірна України зіграє із Сербією на старті ЧС-2022

Сьогодні 12:23 210 0
Чоловіча збірна України з волейболу розпочинає виступи на чемпіонаті світу-2022.
Збірна України зіграє із Сербією на старті ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з волейболу стартує на чемпіонаті світу матчем із Сербією.

Початок матчу о 21:30. Гру транслюватиме телеканал УНІАН, Youtube-канал Суспільне Спорт та регіональні телеканали Суспільного.

Всі матчі групового етапу цьогорічного чемпіонату світу збірна України проведе у польському місті Катовіце. У групі А, окрім України та Сербії, за вихід у плей-оф змагатимуться команди Тунісу та Пуерто-Рико. 

До стадії плей-оф вийдуть 16 найкращих команд: топ-2 з кожної групи, а також чотири найкращих третіх місця.

Розклад матчів групи А: 

Субота, 27 серпня, 18:30. Туніс - Пуерто-Рико
Субота, 27 серпня, 21:30. Україна - Сербія
Понеділок, 29 серпня, 18:30. Сербія - Пуерто-Рико
Понеділок, 29 серпня, 21:30. Україна - Туніс
Середа, 31 серпня, 18:30. Сербія - Туніс
Середа, 31 серпня, 21:30. Україна - Пуерто-Рико

Відзначимо, що це для України лише друге участь на чемпіонаті світу. Минулого разу нашу команда брала участь у світовій першості у 1998 році і посіла 10-е місце з 24 збірних. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 206293
Жеребкування групового етапу Ліги конференцій 2022/23: Як це було Жеребкування групового етапу Ліги конференцій 2022/23: Як це було 3631
Яремчук потрапив до сфери інтересів Севільї Яремчук потрапив до сфери інтересів Севільї 1098
Гравець Лаціо забив неймовірний гол у дев'ятку з-за меж штрафного в центральному матчі Серії А - ВІДЕО Гравець Лаціо забив неймовірний гол у дев'ятку з-за меж штрафного в центральному матчі Серії А - ВІДЕО 3112
Маркевич: Динамо може боротися за друге місце групи Ліги Європи Маркевич: Динамо може боротися за друге місце групи Ліги Європи 1461
СК Дніпро-1 отримав суперників у групі Ліги конференцій СК Дніпро-1 отримав суперників у групі Ліги конференцій 1917
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 6158
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 52393 1
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 15006 25
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 13765
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 15501
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 185160