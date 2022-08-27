Збірна України зіграє із Сербією на старті ЧС-2022

Чоловіча збірна України з волейболу розпочинає виступи на чемпіонаті світу-2022.

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з волейболу стартує на чемпіонаті світу матчем із Сербією.

Початок матчу о 21:30. Гру транслюватиме телеканал УНІАН, Youtube-канал Суспільне Спорт та регіональні телеканали Суспільного.

Всі матчі групового етапу цьогорічного чемпіонату світу збірна України проведе у польському місті Катовіце. У групі А, окрім України та Сербії, за вихід у плей-оф змагатимуться команди Тунісу та Пуерто-Рико.

До стадії плей-оф вийдуть 16 найкращих команд: топ-2 з кожної групи, а також чотири найкращих третіх місця.

Розклад матчів групи А:

Субота, 27 серпня, 18:30. Туніс - Пуерто-Рико

Субота, 27 серпня, 21:30. Україна - Сербія

Понеділок, 29 серпня, 18:30. Сербія - Пуерто-Рико

Понеділок, 29 серпня, 21:30. Україна - Туніс

Середа, 31 серпня, 18:30. Сербія - Туніс

Середа, 31 серпня, 21:30. Україна - Пуерто-Рико

Відзначимо, що це для України лише друге участь на чемпіонаті світу. Минулого разу нашу команда брала участь у світовій першості у 1998 році і посіла 10-е місце з 24 збірних.