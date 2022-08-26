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Гутцайт: Проведення українських змагань за кордоном не розглядається

Вчора 22:26 148 0
Гутцайт: Проведення українських змагань за кордоном не розглядається
#Вадим Гутцайт

Джерело - Суспільне Спорт.

Міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт підписав протокол безпеки для проведення змагань в Україні.

Про це заявив функціонер.

"Нами було підписано протоколи безпеки. Ви знаєте, що головне - безпека проведення змагань: всеукраїнських, національних.

По-перше, без глядачів, по-друге - щоб було сховище, всі відпрацьовували з військовою адміністрацією, брали всі погодження. Щоб поруч була поліція, ДСНС, лікарі.

Це ж відбуватиметься у нашому житті вперше і, дай боже, востаннє, коли ми під час війни проводитимемо змагання.

Змагання за кордоном? Ні, [це питання] не розглядається. Не всі спортсмени зможуть брати участь, виїжджати за кордон.

Є багато інших умов, і ми вважаємо, що краще проводити в безпечних регіонах змаганнях. Вони вже розпочалися з інших видів спорту. І ми сподіваємося, що у безпечних регіонах будемо проводити, і все буде добре", - сказав Гутцайт.

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