Олександр Башенко знову очолив федерацію велоспорту України.

Про це розповів міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"Відсутність складу України на шосейні гонки на Євро? Хочу зазначити, що пан Гривко вже не президент федерації. У документах стоїть вже інший президент федерації. На жаль, Гривко робить все так, щоб наші спортсмени не брали участі у змаганнях. Була зміна президента федерації, повернувся Олександр Башенко, він зараз у документах вказаний як президент. І ми співпрацюємо з тією федерацією, де є офіційний президент.

Чи є визнання Башенка у Міжнародній федерації велоспорту? Там десь місяць тому були зміни, і зараз Олександр Башенко співпрацює і з Європейською федерацією, і з Міжнародною, що він вже є офіційним президентом федерації. Але, на жаль, пан Гривко робить все, щоб наші спортсмени не брали участі. Коли федерація дала списки, щоб наші спортсмени брали участь на змаганнях, пан Гривко їх не зареєстрував. На жаль, він так робить для наших спортсменів", - розповів Гутцайт.