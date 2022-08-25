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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 25 серпня

Сьогодні 19:26 64 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 25 серпня

Джерело - Чемпіон.

Слава Україні! Триває сто вісімдесят третя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь.

На Сіверському напрямку ворог продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил російської федерації в прикордонних районах Брянської і Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони. 

Зі ствольної артилерії ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Гай, Залізний Міст і Гірськ Чернігівської області та Бачівськ, Вільна Слобода і Стукалівка Сумської області. Вів повітряну розвідку прикордонних районів БпЛА.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Одноробівка, Цупівка, Прудянка, Базаліївка, Циркуни, Петрівка, Великі Проходи, Питомник, Іванівка, Коробочкине, Слобожанське та Чепіль. Під удари авіації противника потрапили райони Питомника, Пришиба та Залимана.

Ворог здійснив невдалу спробу наступальних дій біля Петрівки, зазнав втрат та відійшов. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.

На Слов’янському напрямку противник задіяв танки, ствольну артилерію та РСЗВ для обстрілів неподалік Великої Комишувахи, Краснопілля, Нової Дмитрівки, Долини та Дібрівного. 

Сили оборони України відбили спробу наступу підрозділів ворога неподалік Долини та Дмитрівки.

На Краматорському напрямку обстрілів з боку противника зазнали райони населених пунктів Спірне, Званівка, Сіверськ та Пришиб. Ворог здійснив спробу покращення тактичного положення біля Старого Каравану, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку ворог продовжував обстріли територій поблизу Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого та Кодеми. Ударів авіації противника зазнали райони населених пунктів Соледар, Зайцеве, Кодема та Яковлівка. 

Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися просунутися біля Кодеми та Бахмутського, зазнали втрат і відступили.

На Авдіївському напрямку противник, ударами авіації, вогнем танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, намагався відтіснити підрозділи наших військ, уразити важливі об’єкти військової та цивільної інфраструктури в районах Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки, Невельського, Первомайського, Водяного, Залізного та Олександрополя.

Ворог намагався прорвати оборону наших військ у районі населеного пункту Первомайське, отримав жорстку відсіч та відійшов.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано обстріли біля Павлівки, Єлизаветівки і Новомихайлівки. Також окупанти завдали авіаударів поблизу Володимирівки, Вугледара та Павлівки.

На Запорізькому напрямку противник здійснював обстріли позицій наших військ поблизу Гуляйпільського, Оріхова, Залізничного, Шевченко та Ольгівського. Ударів авіації зазнали райони населених пунктів Оріхів, Гуляйпільське, Щербаки та Малі Щербаки.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджував зусилля на утриманні займаних позицій та вогневому ураженні наших підрозділів. Продовжив обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж лінії зіткнення. Завдав авіаудару неподалік Білої Криниці. 

Намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Благодатне, зазнав втрат та відійшов. Спроба наступу противника у районі Таврійського під вогнем наших воїнів захлинулася і окупанти відступили.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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