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Беленюк: Про Бубку поговоримо після перемоги

Сьогодні 23:10 312 0
Беленюк: Про Бубку поговоримо після перемоги
#Жан Беленюк, #Віталій Кличко, #Сергій Бубка, #Володимир Зеленський

Джерело - SportoweFakty.

До Сергія Бубки дійсно були питання про його місцеперебування на початку бойових дій 24 лютого.

Про це заявив олімпійський чемпіон та народний депутат України Жан Беленюк.

"Що за людина Зеленський? Останні півроку його знає весь світ. Він смілива людина, що послідовно прагне до поставленої мети. Готовий воювати за Україну та українців.

- Зеленським захоплюється весь вільний світ, а для українців він герой. Друга людина, про яку можна так сказати – Віталій Кличко. Яку роль Кличко зіграв для киян у найважчі дні і яку роль він грає зараз? Робота мера полягає в тому, щоб забезпечити все необхідне для функціонування міста. Звичайно, реалізувати це в такій великій агломерації, як столиця, непросто, але він прекрасно з цим впорався.

Існує безліч прикладів спортсменів, які стали політиками - Джордж Веа або Арнольд Шварценеггер. Звичайно, Віталій - видатний спортсмен і зразок для наслідування для багатьох спортсменів, але у кожного свій унікальний шлях.

- Таким прикладом точно не є Сергій Бубка, якого ви критикували за те, що він не підтримав націю в вирішальний момент. Ви запитали: "Де Бубка?" Чи знаєте ви, де він був, що робив і кого підтримує? Так, дійсно були питання про його місцеперебування на початку бойових дій 24 лютого. З його подальших коментарів я дізнався, що на початку він покинув Україну і займався створенням фонду солідарності для допомоги спортсменам. Думаю, що після нашої перемоги варто поговорити про нього більш детально. На все прийде час", - сказав Беленюк.

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