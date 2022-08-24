Збірна України перемогла Угорщину у кваліфікації на ЧЄ-2023

Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна України у матчі кваліфікації на волейбольне Євро-2023 перемогла Угорщину.
Переможниці матчу визначилися за підсумками тайбрейку, в останньому "золотому сеті". В підсумку Україна перемогла з рахунком 3:2.
Після перемоги Україна очолила таблицю своєї відбіркової групи. Наша збірна має на своєму рахунку 2 перемоги у двох іграх.
Наступну гру українки проведуться в неділю, 28 серпня. Суперником буде Португалія.
Відбір на чемпіонат Європи з волейболу-2023
Жінки
3 тур, 24 серпня
Угорщина - Україна 2:3 (25:23, 16:25, 16:25, 28:26, 12:15)