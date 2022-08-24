Головне
Бенфіка розгромила Динамо у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів
23.08.2022 23:50 1584
ПСВ поступився Рейнджерс: результати матчів плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 124
Українця Можарова відсторонено за провал тесту на допінг після дебюту на турнірі UFC
Вчора 22:55 189
Збірна України перемогла Угорщину у кваліфікації на ЧЄ-2023
Вчора 22:25 184
Setanta Sports та 1+1 готові судитися через трансляції УПЛ
Вчора 21:39 219
Збірна України програла Італії у матчі кваліфікації ЧС-2023
Вчора 20:39 391
Рух вдома поступився Металісту у 1 турі УПЛ
Вчора 19:55 814
Луческу: Не варто порівнювати Шахтар із Динамо
Вчора 19:11 578
FAVBET Foundation за підтримки групи компаній FAVBET передасть відремонтовані автівки для ЗСУ
Вчора 17:32 149
Аталанта знову підняла ціну на Маліновського
Вчора 15:37 744
Прямі трансляції

Збірна України перемогла Угорщину у кваліфікації на ЧЄ-2023

Вчора 22:25 184 0
Після перемоги Україна очолила таблицю
Збірна України перемогла Угорщину у кваліфікації на ЧЄ-2023

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України у матчі кваліфікації на волейбольне Євро-2023 перемогла Угорщину.

Переможниці матчу визначилися за підсумками тайбрейку, в останньому "золотому сеті". В підсумку Україна перемогла з рахунком 3:2.

Після перемоги Україна очолила таблицю своєї відбіркової групи. Наша збірна має на своєму рахунку 2 перемоги у двох іграх.

Наступну гру українки проведуться в неділю, 28 серпня. Суперником буде Португалія.

Відбір на чемпіонат Європи з волейболу-2023
Жінки
3 тур, 24 серпня

Угорщина - Україна 2:3 (25:23, 16:25, 16:25, 28:26, 12:15)

Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, чому Джошуа викинув пояси Усика після бою Стало відомо, чому Джошуа викинув пояси Усика після бою 7620
Рух - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Рух - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 3114
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 68244
Ф'юрі вимагає божевільну суму за бій з Усиком Ф'юрі вимагає божевільну суму за бій з Усиком 2944 1
Колишня перша ракетка світу оголосила про свою вагітність Колишня перша ракетка світу оголосила про свою вагітність 1610
Жеребкування групового етапу Ліги Європи 2022/23 Жеребкування групового етапу Ліги Європи 2022/23 6270
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 6105
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 119839
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 14897 25
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 224523 5
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 5152
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 69415 5