Український боєць Аскар Можаров здав позитивний тест на допінг після шоу UFC Fight Night 207.

Про це повідомляє Атлетична комісія Невади.

На щомісячному засіданні комісії було оголошено, що Можаров був тимчасово відсторонений після того, як здав позитивний результат на сульфон GW1516, гормон і модулятор метаболізму.

Пізніше заступник генерального прокурора Джоел Беккер повідомив MMA Junkie, що позитивна допінг-проба була нижчою від порогу Антидопінгового агентства США, тому боєць не отримав відсторонення від антидопінгового партнера UFC.

За справою відкрито дисциплінарне провадження. Обговорення триватимуть протягом наступного місяця з очікуванням рішення на наступній щомісячній зустрічі 20 вересня.

Нагадаємо, що Можарова звільнили з UFC після поразки в дебютному поєдинку.