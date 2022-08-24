Гутцайт: Для нас важливо, щоб ми взагалі не бачили російських та білоруських спортсменів на змаганнях

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт проводить роботу над відстороненням російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань.

Про це заявив функціонер.

"Для нас важливо, щоб ми взагалі не бачили російських та білоруських спортсменів на змаганнях. Так, в Монголії (до змагань з дзюдо допустили російських та білоруських спортсменів - прим.) були російські спортсмени, наші спортсмени не брали участь. Але на наступних змаганнях ми вже не бачили і ми сподіваємось, що не будемо бачити російських спортсменів.

Працюємо, щоб все більше часу ми їх не бачили. Але вони шукають різні шляхи, щоб під нейтральним прапором з“являтись, виступати. Ми спілкуємось з усіма нашими федераціями, з МОК, який засудив і дав рекомендації, щоб не допускали російських та білоруських спортсменів. Це дуже складно, тому що вони лізуть, лізуть. Але ми будемо працювати, щоб до кінця війни ми не бачили російських та білоруських спортсменів на змаганнях.

Ви бачите, скільки вбивають українців, спортсменів, скільки руйнують нашої інфраструктури, скільки було зруйновано спортивних об'єктів, палаців спорту, басейнів. Ми показуємо, розповідаємо, всі наші спортсмени розповідають, що відбувається. Ми працюємо на дипломатичному спортивному фронті.

Ми показуємо, розповідаємо, що неможливо в такий складний час для України, коли вбивають українців, щоб спортсмени з Білорусі та Росії були представлені на змаганнях. Ще раз повторюю, що це дуже складно. Але ми робимо свою справу і будемо робити", - сказав Гутцайт.