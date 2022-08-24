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Онопрієнко: У мене з’явилися сили йти до своєї цілі тільки, коли батько пішов захищати нашу країну

Сьогодні 19:40 273 0
Онопрієнко: У мене з’явилися сили йти до своєї цілі тільки, коли батько пішов захищати нашу країну
#Вікторія Онопрієнко

Джерело - megogo.net.

Батько української гімнастки Вікторії Онопрієнко у складі ЗСУ захищає нашу країну.

Про це заявила сама спортсменка.

"Зараз, коли почалася війна, коли була дуже велика перерва між тренуваннями… Зовсім не було сил, не було енергії, не було нічого…

Звісно, коли мій батько пішов захищати нашу країну і, напевне, тільки тоді в мене з’явилися сили йти до своєї цілі, захищати на спортивному фронті нашу країну, підіймати прапор. Я дуже горда, що в мене за такий короткий проміжок часу були Всесвітні ігри, я там підняла наш стяг, і на Кубку світу піднялась на найвищу ступінь п’єдесталу і пролунав наш гімн. Всі перемоги мої та нашої команди я присвячую нашим тренерам за те, що вони нас зараз мотивують. Це зараз головне, адже, якщо вони б не мали сил, то вони б нас не змогли ніяк підтримати.

Зараз для мене це дуже болісна тема, тому що я кожного дня, коли приходжу з тренування, хочу почути батька. Звісно, хочу обійняти його, тому що це мій тато - він моя опора. Він з самого дитинства вкладав в мене все, щоб я була стальною дівчиною, щоб я завжди йшла до своїх цілей і ніколи не здавалась. Я дуже хочу подякувати нашим Збройним Силам, нашому президенту та всім, хто обороняє нашу країну. Подякувати, що зараз, в таке свято, в День Незалежності нашої країни люди можуть йти вулицею та хоч трішки відчути мирне життя", - розповіла Онопрієнко.

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