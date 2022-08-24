Збірна України оголосила склад на чемпіонат світу-2022

Джерело - volleyball.ua.
Збірна України з волейболу назвала склад спортсменів, які виступлять у фінальній частині чемпіонату світу-2022.
Про це повідомляє volleyball.ua.
На чемпіонаті світу Україна стартуватиме в групі А, де також гратимуть команди Пуерто-Рико, Сербії та Тунісу. Всі поєдинки українців у груповому раунді пройдуть у польському місті Катовіце.
До Польщі колектив Крастіньша вирушає в складі 14 волейболістів:
Зв'язуючі: Юрій Синиця, Віталій Щитков;
Діагональні: Василь Тупчій;
Ліберо: Денис Фомін, Горден Брова, Дмитро Канаєв;
Центральні блокуючі: Максим Дрозд, Юрій Семенюк, Володимир Остапенко;
Догравальники: Олег Плотницький, Тимофій Полуян, Євгеній Кісілюк, Ілля Ковальов, Олег Шевченко.
Розклад матчів збірної України на ЧС-2022: