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Збірна України оголосила склад на чемпіонат світу-2022

Сьогодні 13:25 276 0
Угіс Крастіньш оголосив остаточний склад збірної України на ЧС-2022
Збірна України оголосила склад на чемпіонат світу-2022

Джерело - volleyball.ua.

Збірна України з волейболу назвала склад спортсменів, які виступлять у фінальній частині чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє volleyball.ua.

На чемпіонаті світу Україна стартуватиме в групі А, де також гратимуть команди Пуерто-Рико, Сербії та Тунісу. Всі поєдинки українців у груповому раунді пройдуть у польському місті Катовіце.

До Польщі колектив Крастіньша вирушає в складі 14 волейболістів:

Зв'язуючі: Юрій Синиця, Віталій Щитков;

Діагональні: Василь Тупчій;

Ліберо: Денис Фомін, Горден Брова, Дмитро Канаєв;

Центральні блокуючі: Максим Дрозд, Юрій Семенюк, Володимир Остапенко;

Догравальники: Олег Плотницький, Тимофій Полуян, Євгеній Кісілюк, Ілля Ковальов, Олег Шевченко.

Розклад матчів збірної України на ЧС-2022:

27 серпня. 21:30. Україна - Сербія
29 серпня. 21:30. Україна - Туніс
31 серпня. 21:30. Пуерто-Рико
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