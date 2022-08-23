ESL One Malaysia 2022 – заряджай на доту!

Джерело - Чемпіон.

ESL One Malaysia 2022 вже розпочався! Останній великий турнір перед відбірковими матчами на The International пройде з 23 до 28 серпня в Гентінг Хайлендз, Малайзія! 12 команд змагатимуться за призовий фонд $400 тис.

ESL One Malaysia 2022 стане третім турніром в Гентінг Хайлендз, організованою ESL, після двох попередній подій у 2017 та 2018 роках. Організатори турніру запросили 6 команд безпосередньо, а ще 6 слотів розіграли на регіональних кваліфікаціях.

Матчі групового етапу проходитимуть в форматі bo2, команди розділені на дві групи. В етапі плей-офф матчі проходитимуть в форматі bo3, а гранд-фінал – bo5.

Аналітики виділяють Team Secret та Thunder Awaken як потенційних переможців турніру! Роби свій власний прогноз та заряджай на ESL One Malaysia 2022 разом з Parimatch!