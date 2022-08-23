Головне
Бенфіка - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:18 1407
Колос переграв Кривбас у 1 турі УПЛ
Сьогодні 18:54 76
Зоря переграла Ворсклу, Чорноморець поступився Вересу у 1 турі УПЛ
Сьогодні 16:58 408
Favbet і Кривбас: разом до перемоги
Сьогодні 15:29 130
Зоря - Ворскла - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
Сьогодні 15:03 489
Чорноморець - Верес - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ
Сьогодні 15:01 729
Шахтар не зміг перемогти Металіст 1925 у 1 турі УПЛ
Сьогодні 15:00 834
Маліновський потрапив у символічну збірну 2 туру Серії А
Сьогодні 14:15 322
Наш сайт подарував Усику синьо-жовтий прапор військового підрозділу з побажаннями вояків
Сьогодні 13:22 815
Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:59 10092
Прямі трансляції

ESL One Malaysia 2022 – заряджай на доту!

Сьогодні 17:41 229 0
ESL One Malaysia 2022 – заряджай на доту!

Джерело - Чемпіон.

ESL One Malaysia 2022 вже розпочався! Останній великий турнір перед відбірковими матчами на  The International пройде з 23 до 28 серпня в Гентінг Хайлендз, Малайзія! 12 команд змагатимуться за призовий фонд $400 тис.

ESL One Malaysia 2022 стане третім турніром в Гентінг Хайлендз, організованою ESL, після двох попередній подій у 2017 та 2018 роках. Організатори турніру запросили 6 команд безпосередньо, а ще 6 слотів розіграли на регіональних кваліфікаціях. 

Матчі групового етапу проходитимуть в форматі bo2, команди розділені на дві групи. В етапі плей-офф матчі проходитимуть в форматі bo3, а гранд-фінал – bo5.

Аналітики виділяють Team Secret та Thunder Awaken як потенційних переможців турніру! Роби свій власний прогноз та заряджай на ESL One Malaysia 2022 разом з Parimatch!

Коментарі ()
Популярне зараз
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 54542
Бенфіка - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів Бенфіка - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів 1407
Бенфіка - Динамо: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів Бенфіка - Динамо: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів 4565
Знімальна група Setanta залишила стадіон, де відбудеться матч Зоря - Ворскла Знімальна група Setanta залишила стадіон, де відбудеться матч Зоря - Ворскла 1771
Манчестер Юнайтед сенсаційно переміг Ліверпуль у 3 турі АПЛ Манчестер Юнайтед сенсаційно переміг Ліверпуль у 3 турі АПЛ 1142
Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція 10092
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 9142
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 8789 1
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 9521
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 14936
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 18561
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 35301