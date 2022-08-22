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Середа: Присвячую перемогу на чемпіонаті Європи своїй країні

Сьогодні 17:35 208 0
Українець здобув золото на ЧЄ-2022
Середа: Присвячую перемогу на чемпіонаті Європи своїй країні
#Чемпіонат Європи з водних видів спорту 2022, #Олексій Середа

Джерело - Чемпіон.

16-річний стрибун у воду Олексій Середа присвятив перемогу у на чемпіонаті Європи Україні.

Про це він розповів федерації стрибків у воду України.

"Для мене це так багато значить, тому що це моя перша особиста перемога на чемпіонаті Європи з 13 років. Тоді я просто займався стрибками, але відтоді я відчуваю набагато більше тиску, тому сьогодні я радію цій перемозі особливо і дуже пишаюся нею. Ця перемога – перемога всієї України. Тому саме своїй країні я її і присвячую", - сказав Середа.

Нагадаємо, Олексій Середа здобув золото чемпіонату Європи у стрибках із вишки.

Збірна України завершила виступи на ЧЄ на 4 місці у медальному заліку ЧЄ-2022.

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