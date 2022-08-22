Збірна України зі стрибків у воду - 4 у медальному заліку ЧЄ-2022

Чемпіоном Європи став 16-річний Олексій Середа

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зі стрибків у воду посіла четверте місце у загальному медальному заліку на Чемпіонаті Європи 2022.

У активі українців 7 медалей, серед яких 1 золота, 5 срібних і одна бронзова.

Чемпіоном Європи став 16-річний Олексій Середа (вишка, 10 м).

Срібло здобули: Ксенія Байло, Кіріл Болюх, Вікторія Кесар та Данило Коновалов (мікст, командний турнір), Софія Лискун та Олексій Середа (синхрон, мікст, 10 м), Софія Лискун (вишка, 10 м), Олексій Середа та Кіріл Болюх (синхрон, 10 м), Ксенія Байло та Софія Лискун (синхрон, 10 м)

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Бронзова медаль на рахунку Олега Колодія та Олександра Горшковозова (синхрон, 3 м).

Медальний залік очолила Велика Британія, яка завоювала одразу шість золотих медалей.

Нагадаємо, Україна вперше виграла медальний залік чемпіонату Європи з артистичного плавання.