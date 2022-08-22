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Збірна України зі стрибків у воду - 4 у медальному заліку ЧЄ-2022

Сьогодні 16:17 161 0
Чемпіоном Європи став 16-річний Олексій Середа
Збірна України зі стрибків у воду - 4 у медальному заліку ЧЄ-2022
#Чемпіонат Європи з водних видів спорту 2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зі стрибків у воду посіла четверте місце у загальному медальному заліку на Чемпіонаті Європи 2022.

У активі українців 7 медалей, серед яких 1 золота, 5 срібних і одна бронзова.

Чемпіоном Європи став 16-річний Олексій Середа (вишка, 10 м).

Срібло здобули: Ксенія Байло, Кіріл Болюх, Вікторія Кесар та Данило Коновалов (мікст, командний турнір), Софія Лискун та Олексій Середа (синхрон, мікст, 10 м), Софія Лискун (вишка, 10 м), Олексій Середа та Кіріл Болюх (синхрон, 10 м), Ксенія Байло та Софія Лискун (синхрон, 10 м)

  Актуально: Україна посіла третє місце в медальному заліку на чемпіонаті Європи з водних видів спорту-2022

Бронзова медаль на рахунку Олега Колодія та Олександра Горшковозова (синхрон, 3 м).

Медальний залік очолила Велика Британія, яка завоювала одразу шість золотих медалей.

Нагадаємо, Україна вперше виграла медальний залік чемпіонату Європи з артистичного плавання.

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