Бабак: Відчуваю себе в збірній України якимось непотребом

Бронзова призерка чемпіонату Європи з веслування Людмила Бабак перед фінальним запливом залишилась без тренера та представників федерації каное України.

Про це розповіла сам спортсменка.

"Було дуже складно, тому що перенесли заїзд на наступний день. Через це я не полетіла назад до Португалії та втратила кошти за квиток. Але найгірше: мене розчаровує те, що я залишилася тут змагатися і не було ні головного тренера, ні представників федерації каное України.

Я вважаю, що це найгірше, що може бути – покинути спортсмена змагатись та поїхати додому. Я вважаю, що це дуже підло.

Перш за все хотілося б змінити відношення до спортсменів, щоб до нас відносилися, як до людей, а не якогось такого…

Я себе відчуваю в збірній якимось непотребом", - розповіла Бабак.