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Україна посіла 11-те місце у медальному заліку ЧЄ-2022 з літніх видів спорту

Сьогодні 08:28 493 0
Збірна України здобула 22 медалі
Україна посіла 11-те місце у медальному заліку ЧЄ-2022 з літніх видів спорту

Джерело - Чемпіон.

В німецькому Мюнхені завершився чемпіонат Європи з літніх видів спорту-2022

Збірна України виграла 22 нагороди: 5 золотих, 8 срібних та 9 бронзових та посіле 11 місце у загальному медальному заліку турніру.

На минулому ЧЄ у 2018 році Україна посіла 8 місце, виборовши 26 нагород (8–12–6).

Медальний залік ЧЄ-2022

1. Німеччина - 60 (26 золотих нагород + 20 срібних + 14 бронзових)
2. Велика Британія - 60 (24+19+17)
3. Італія - 51 (14+18+19)
4. Франція - 50 (11+17+22)
5. Угорщина - 23 (11+7+5)
6. Іспанія - 32 (9-11-12)
7. Нідерланди - 28 (9+7+12)
8. Польща - 39 (8-16-15)
9. Румунія - 15 (8-2-5)
10. Греція - 10 (6+4+0)
11. Україна - 22 (5+8+9)

Чемпіонат Європи з літніх видів спорту

Багатопрофільний (мультиспортивний) спортивний захід, який кожні чотири роки поєднує існуючі європейські чемпіонати деяких з провідних видів спорту. Простіше - чемпіонати Європи з різних видів спорту, які відбучаються в одному місці.

До програми чемпіонату Європи-2022 увійшло 9 видів спорту (12 дисциплін). Зокрема, велоспорт буде представлений одразу чотирма дисциплінами. Чемпіонат Європи з видних водів спорту на відміну від першості 2018 року відбудеться окремо в Римі у ці ж дати. 4700 атлетів із 50 країн розіграють 177 комплектів медалей (найбільше в легкій атлетиці - 50).

Види спорту

  1. Легка атлетика
  2. Пляжний волейбол
  3. Спринт з веслування на байдарках і каное
  4. Спортивна гімнастика
  5. Академічне веслування
  6. Скелелазіння
  7. Настільний теніс
  8. Триатлон
  9. Велоспорт:
    • BMX Фристайл
    • Маунтинбайк
    • Шоссе
    • Трек
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