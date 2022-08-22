Україна посіла 11-те місце у медальному заліку ЧЄ-2022 з літніх видів спорту

Джерело - Чемпіон.
В німецькому Мюнхені завершився чемпіонат Європи з літніх видів спорту-2022
Збірна України виграла 22 нагороди: 5 золотих, 8 срібних та 9 бронзових та посіле 11 місце у загальному медальному заліку турніру.
На минулому ЧЄ у 2018 році Україна посіла 8 місце, виборовши 26 нагород (8–12–6).
Медальний залік ЧЄ-2022
Чемпіонат Європи з літніх видів спорту
Багатопрофільний (мультиспортивний) спортивний захід, який кожні чотири роки поєднує існуючі європейські чемпіонати деяких з провідних видів спорту. Простіше - чемпіонати Європи з різних видів спорту, які відбучаються в одному місці.
До програми чемпіонату Європи-2022 увійшло 9 видів спорту (12 дисциплін). Зокрема, велоспорт буде представлений одразу чотирма дисциплінами. Чемпіонат Європи з видних водів спорту на відміну від першості 2018 року відбудеться окремо в Римі у ці ж дати. 4700 атлетів із 50 країн розіграють 177 комплектів медалей (найбільше в легкій атлетиці - 50).
Види спорту
- Легка атлетика
- Пляжний волейбол
- Спринт з веслування на байдарках і каное
- Спортивна гімнастика
- Академічне веслування
- Скелелазіння
- Настільний теніс
- Триатлон
- Велоспорт:
- BMX Фристайл
- Маунтинбайк
- Шоссе
- Трек