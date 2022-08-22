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Україна посіла 11-те місце у медальному заліку ЧЄ-2022

Сьогодні 08:28 25 0
Збірна України здобула 22 медалі
Україна посіла 11-те місце у медальному заліку ЧЄ-2022

Джерело - Чемпіон.

В німецькому Мюнхені завершився чемпіонат Європи-2022.

Збірна України виграла 22 нагороди: 5 золотих, 8 срібних та 9 бронзових та посіле 11 місце у загальному медальному заліку турніру.

На минулому ЧЄ у 2018 році Україна посіла 8 місце, виборовши 26 нагород (8–12–6).

Медальний залік  ЧЄ-2022:

1. Німеччина - 60 (26 золотих нагород + 20 срібних + 14 бронзових)
2. Велика Британія - 60 (24+19+17)
3. Італія - 51 (14+18+19)
4. Франція - 50 (11+17+22)
5. Угорщина - 23 (11+7+5)
6. Іспанія - 32 (9-11-12)
7. Нідерланди - 28 (9+7+12)
8. Польща - 39 (8-16-15)
9. Румунія - 15 (8-2-5)
10. Греція - 10 (6+4+0)
11. Україна - 22 (5+8+9)
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