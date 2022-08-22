Україна посіла 11-те місце у медальному заліку ЧЄ-2022

Збірна України здобула 22 медалі

Джерело - Чемпіон.

В німецькому Мюнхені завершився чемпіонат Європи-2022.

Збірна України виграла 22 нагороди: 5 золотих, 8 срібних та 9 бронзових та посіле 11 місце у загальному медальному заліку турніру.

На минулому ЧЄ у 2018 році Україна посіла 8 місце, виборовши 26 нагород (8–12–6).

Медальний залік ЧЄ-2022:

1. Німеччина - 60 (26 золотих нагород + 20 срібних + 14 бронзових)

2. Велика Британія - 60 (24+19+17)

3. Італія - 51 (14+18+19)

4. Франція - 50 (11+17+22)

5. Угорщина - 23 (11+7+5)

6. Іспанія - 32 (9-11-12)

7. Нідерланди - 28 (9+7+12)

8. Польща - 39 (8-16-15)

9. Румунія - 15 (8-2-5)

10. Греція - 10 (6+4+0)

11. Україна - 22 (5+8+9)