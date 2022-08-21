Збірна України перемогла Кіпр на старті відбору до Євро-2023

Джерело - Чемпіон.

20 серпня у чеському місті Кутна Гора жіноча збірна України провела свій перший матч кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з волейболу 2023.

Стартовий поєдинок вийшов досить легким для українок. Українки переважала суперниць за блоками (11 проти 4) та за ейсами (5 проти 3). Що ж до реалізації атак, то підопічні Івана Петкова забили 58% м’ячів. В той час як волейболістки з Кіпру лише 24%. В результаті українки здолали збірну Кіпру з рахунком 3:0.

Чемпіонат Європи-2023

Кваліфікація

Група С

20 серпня

Україна - Кіпр 3:0 (25:17, 25:14, 25:9)