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Збірна України перемогла Кіпр на старті відбору до Євро-2023

Сьогодні 13:39 53 0
Збірна України перемогла Кіпр на старті відбору до Євро-2023

Джерело - Чемпіон.

20 серпня у чеському місті Кутна Гора жіноча збірна України провела свій перший матч кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи з волейболу 2023.

Стартовий поєдинок вийшов досить легким для українок. Українки переважала суперниць за блоками (11 проти 4) та за ейсами (5 проти 3). Що ж до реалізації атак, то підопічні Івана Петкова забили 58% м’ячів. В той час як волейболістки з Кіпру лише 24%. В результаті українки здолали збірну Кіпру з рахунком 3:0.

Чемпіонат Європи-2023
Кваліфікація
Група С
20 серпня

Україна - Кіпр 3:0 (25:17, 25:14, 25:9)

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