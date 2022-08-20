Лискун та Байло вибороли срібло ЧЄ-2022

Чинні бронзові призерки принесли Україні нагороду ЧЄ-2022

Джерело - Чемпіон.

Україна завоювала п'яту медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду-2022.

Українка пара Софія Лискун та Ксенія Байло стали другим у змаганні синхронних пар на 10-метровій вишці. Українки набрали 298,86 очка та поступилися 4,74 балами переможцям, команді Великої Британії.

Чемпіонат Європи-2022 з водних видів спорту

Стрибки у воду, 10 м синхрон

20 серпня

1. Андреа Спендоліні-Сіріє / Луїс Тулсон (Велика Британія) 303.6 2. Ксенія Байло / Софія Лискун (Україна) 298.86 3. Крістіна Вассен / Єлена Вассен (Німеччина) 289.86

Раніше Середа та Лискун завоювали срібло чемпіонату Європи.