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Лискун та Байло вибороли срібло ЧЄ-2022

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Чинні бронзові призерки принесли Україні нагороду ЧЄ-2022
Лискун та Байло вибороли срібло ЧЄ-2022
#Байло, #Лискун

Джерело - Чемпіон.

Україна завоювала п'яту медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду-2022.

Українка пара  Софія Лискун та Ксенія Байло стали другим у змаганні синхронних пар на 10-метровій вишці. Українки набрали 298,86 очка та поступилися 4,74 балами переможцям, команді Великої Британії.

Чемпіонат Європи-2022 з водних видів спорту
Стрибки у воду, 10 м синхрон
20 серпня
1. Андреа Спендоліні-Сіріє / Луїс Тулсон (Велика Британія) 303.6
2. Ксенія Байло / Софія Лискун (Україна) 298.86
3. Крістіна Вассен / Єлена Вассен (Німеччина) 289.86

Раніше Середа та Лискун завоювали срібло чемпіонату Європи.

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