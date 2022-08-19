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Україна здобула дві медалі у паравеслуванні на ЧЄ-2022

Сьогодні 18:54 98 0
Відбулися перші медальні фінали змагань серед паравеслувальників.
Україна здобула дві медалі у паравеслуванні на ЧЄ-2022

Джерело - suspilne.media.

Українські паравеслувальники здобули перші нагороди на чемпіонаті Європи у Мюнхені.

За медалі змагалися три представники України. Наталія Лагутенко, Андрій Кривчун та Владислав Єпіфанов стартували в змаганнях з ва'а на дистанції 200 м у трьох окремих фіналах.

У першому ж старті Україна виграла свою першу медаль в паравеслуванні. Наталія Лагутенко посіла третє місце у своєму фіналі, здобувши нагороду на своєму п'ятому поспіль чемпіонаті Європи.

Єпіфанову вдалося здобути "срібло" в класі VL3, де він перемагав на континентальній першості 2019 року. Новому парачемпіону - Джеку Аєрсу з Великої Британії - українець на дистанції українець більше 1.7 секунди.

За крок від третьої медалі українців зупинився Кривчун. Він фінішував четвертим з відставанням у 0.4 секунди від останнього медаліста Норберто Моурау з Португалії.

Паравеслування - ЧЄ-2022
Жінки. Ва'а, одиночки - 200 метрів
Клас VL3, 19 серпня
1. Шарлотт Геншоу (Велика Британія) 57.020 секунди
2. Гоуп Гордон (Велика Британія) +0.170
3. Наталія Лагутенко (Україна) +4.902
Чоловіки. Ва'а, одиночки - 200 метрів
Клас VL3
1. Джек Аєрс (Велика Британія) - 47.214 секунди
2. Владислав Єпіфанов (Україна) +1.718
3. Едді Потдевін (Франція) +1.890
Чоловіки. Ва'а, одиночки - 200 метрів
Клас VL2
1. Тамаш Юхаш (Угорщина) 53.957
2. Хігініо Ріверо (Іспанія) +1.211
3. Норберто Моурау (Португалія) +1.524
...
4. Андрій Кривчун (Україна) +1.972
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