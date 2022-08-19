Україна здобула дві медалі у паравеслуванні на ЧЄ-2022

Джерело - suspilne.media.
Українські паравеслувальники здобули перші нагороди на чемпіонаті Європи у Мюнхені.
За медалі змагалися три представники України. Наталія Лагутенко, Андрій Кривчун та Владислав Єпіфанов стартували в змаганнях з ва'а на дистанції 200 м у трьох окремих фіналах.
У першому ж старті Україна виграла свою першу медаль в паравеслуванні. Наталія Лагутенко посіла третє місце у своєму фіналі, здобувши нагороду на своєму п'ятому поспіль чемпіонаті Європи.
Єпіфанову вдалося здобути "срібло" в класі VL3, де він перемагав на континентальній першості 2019 року. Новому парачемпіону - Джеку Аєрсу з Великої Британії - українець на дистанції українець більше 1.7 секунди.
За крок від третьої медалі українців зупинився Кривчун. Він фінішував четвертим з відставанням у 0.4 секунди від останнього медаліста Норберто Моурау з Португалії.