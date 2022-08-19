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Середа та Болюх вибороли срібло ЧЄ-2022

Сьогодні 17:29 201 0
15-річний Кірілл Болюх та 17-річний Олексій Середа - «срібні» призери чемпіонату Європи з
Середа та Болюх вибороли срібло ЧЄ-2022
#Середа

Джерело - Чемпіон.

Україна завоювала четверту медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду-2022.

Українка пара Кірілл Болюх та Олексій Середа вибороли срібло з  синхронних стрибків з вишки.

Українці трималися лідерами аж до останнього стрибка. І мали у заключному раунді стрибок з вищої складністю, аніж у суперників - 3.7 проти 3.2 у Великої Британії. Однак саме в останньому стрибку українці втратили золоту медаль. За свій стрибок Середа та Болюх отримали лише 68 балів, тоді як британці за спробу з меншою складністю - 76.

Чемпіонат Європи-2022 з водних видів спорту
Стрибки у воду, 10 м синхрон
19 серпня
1. Велика Британія - 390.48
2. Україна (Олексій Середа та Кіріл Болюх) - 388.02
3. Німеччина - 369.30

Раніше Середа та Лискун завоювали срібло чемпіонату Європи.

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