Збірна України не пройшла до фіналу естафети 4х400 м на ЧЄ-2022

Джерело - Чемпіон.
Збірна України не пробилася до фіналу змагань у чоловічій естафеті 4х400 метрів на чемпіонаті Європи у Мюнхені.
Українська четвірка у складі Олексія Позднякова, Данила Даниленка, Микити Барабанова та Олександра Погорілка
Відтак безпосередньо до фіналу з першої кваліфікаційної групи вийшли збірні Іспанії, Нідерландів та Німеччини, з другої - команди Чехії, Франції та Великої Британії. За доробом далі пройшли Бельгія та Італія. Україна ж виступи в цій дисципліні припиняє.
Чемпіонат Європи-2022
4х400 м, Кваліфікація
19 серпня
1. Чехія 3:02.07
2. Франція 3:02.09
3. Велика Британія 3:02.36
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5. Україна 3:04.15