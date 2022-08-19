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Збірна України не пройшла до фіналу естафети 4х400 м на ЧЄ-2022

Сьогодні 17:09 245 0
Українці не змогли подолати кваліфікацію
Збірна України не пройшла до фіналу естафети 4х400 м на ЧЄ-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна України не пробилася до фіналу змагань у чоловічій естафеті 4х400 метрів на чемпіонаті Європи у Мюнхені.

Українська четвірка у складі Олексія Позднякова, Данила Даниленка, Микити Барабанова та Олександра Погорілка подолали дистанцію за 3:04.15 хвилини. Цей результат став п'ятим найкращим в їхній групі та 12-м - серед усіх учасників двох кваліфікаційних забігів.

Відтак безпосередньо до фіналу з першої кваліфікаційної групи вийшли збірні Іспанії, Нідерландів та Німеччини, з другої - команди Чехії, Франції та Великої Британії. За доробом далі пройшли Бельгія та Італія. Україна ж виступи в цій дисципліні припиняє.

Чемпіонат Європи-2022
4х400 м, Кваліфікація
19 серпня
1. Чехія 3:02.07
2. Франція 3:02.09
3. Велика Британія 3:02.36
...
5. Україна 3:04.15
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