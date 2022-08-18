Рижикова та Ткачук вийшли у фінал чемпіонату Європи-2022

Джерело - Чемпіон.
Анна Рижикова і Вікторія Ткачук вийшли до фіналу змагань із бігу на 400 м із бар'єрами чемпіонату Європи із легкої атлетики.
У Мюнхені українки не проходили кваліфікаційні забіги, адже завдяки рейтингу отримали право стартувати одразу з півфіналу.
Першою з українок на доріжку вийшла Вікторія Ткачук. Вона стартувала в другому півфіналі, де посіла друге місце, показавши час 54.65 с і гарантувавши місце у фіналі.
Анна Рижикова пробігла дистанцію з особистим рекордом сезону – 54.25 с – і також фінішувала другою.