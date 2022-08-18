Гацько не вийшла у фінал ЧЄ-2022 в метанні списа

Українка вдруге поспіль не вийшла до фіналу чемпіонату Європи

На чемпіонаті Європи у Мюнхені завершилась кваліфікація легкої атлетики в метанні списа серед жінок.

Єдиною представницею України в цій дисципліні була Ганна Гацько. Для виходу до фіналу в метанні списа необхідно було виконати кваліфікаційний норматив – 61 метр – або ввійти до 12 найкращих за підсумком виступів двох груп. Спортсменки мали на це по три спроби.

Гацько стартувала в групі А. Усі три кваліфікаційні спроби Ганни було зараховано. Найкращою з них стала друга – на 57.39 м. Українці забракло понад пів метра до її найкращого результату сезону (57.93), який вона показала в червні в Румунії. Її особистий, а разом із тим і національний, рекорд – 67.29 м (2014).

Востаннє Україна була представлена у фіналі жіночого метання списа на чемпіонаті Європи в 2016 році. Тоді відбір пройшла та сама Гацько, яка врешті ввійшла до топ-10.