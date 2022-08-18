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Стребкова вийшла у фінал бігу на 3000 м/п на ЧЄ-2022

Сьогодні 11:11 209 0
Стребкова вийшла у фінал бігу на 3000 м/п на ЧЄ-2022

Джерело - suspilne.media.

Українська бігунка Наталя Стребкова пройшла до фіналу бігу на 3000 метрів з перешкодами. Вдалося це 27-річній українці за підсумками двох забігів за часом.

Стребкова не змогла автоматично відібратися до фіналу. За підсумками першого забігу, у якому вона брала участь, українка фінішувала шостою з результатом 9:47.35 хвилин, і тому мала очікувати результату другої групи бігунок.

Зрештою, українській легкоатлетці вдалося потрапити до списку учасниць фіналу. Її час став четвертим найкращим серед тих, хто не пройшов автоматично до фіналу.

Фінал відбудеться у суботу, 20 серпня, о 23:13.

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