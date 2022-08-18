Українки пробилися у плей-оф ЧЄ-2022

Інна та Ірина Махно зіграють у плей-оф Євро

Джерело - Чемпіон.

Українські волейболістки Інна та Ірина Махно зуміли пробитися до раунду плей-оф чемпіонату Європи у Мюнхені.

У групі В Інна та Ірина Махно спершу поступилися команді зі Швейцарії Менія Бентеле/Аноук Верге-Депре з рахунком 1:2 (25:23, 13:21, 11:15). А потім наші волейболістки зуміли перемогти спортсменок з Нідерландів Емма Пірсма/Мексим ван Дриль 2:0 (21:19, 25:23) і вийшли до плей-оф турніру.

Ігри першого раунду плей-оф у жіночому турнірі пройдуть 18 серпня, а фінальна гра та поєдинок за третє місце відбудуться 20 серпня.