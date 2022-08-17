Кохан: Хочу показати найкращий результат сезону у фіналі ЧЄ-2022

Український метальник молота Михайло Кохан налаштований поборотися за нагороду на чемпіонату Європи-2022.

Про це розповів сам спортсмен у коментарі Суспільне Спорт.

"Загалом у кваліфікації хотів витратити якомога менше сил. Довелося піднапрягтися, хоча й спроб за 75 метрів вистачило б для виходу в фінал. Але так були б зайві нерви, що теж не найкращий варіант.

Конкуренція в нас, як на світі, так і на Європі сильна. Звичайно, якщо метати на мій найкращий особистий результат, то можна на щось розраховувати. А якщо менше, то можна просто побути фіналістом. Але мені це не підходить.

Думаю, що у фіналі найкращий результат сезону маю показати. Спадів жодних не повинно бути, адже мені - 21 рік і навпаки все має йти вгору. Зараз самі знаєте, яка ситуація, але все нормально. Завтра усе побачимо", - відзначив Кохан.