Головне
Динамо - Бенфіка 0:2. ОНЛАЙН
Сьогодні 23:00 30622
Динамо - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів
Сьогодні 23:00 4417
Збірна України назвала склад на чемпіонат світу з літнього біатлону
Сьогодні 19:27 365
Лискун здобула срібло чемпіонату Європи
Сьогодні 17:14 316
Усик - Джошуа II: онлайн-трансляція чемпіонського бою
Сьогодні 08:31 2726
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати
Сьогодні 08:14 6210
Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 17 серпня
Сьогодні 07:54 405
Костюк обіграла Джорджі на старті турніру WTA 1000 у Цинциннаті
Вчора 22:55 507
Динамо - Бенфіка: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:15 26168
Маліновський зацікавив ТОП-клуб АПЛ
Вчора 21:56 2556
Прямі трансляції

Кохан: Хочу показати найкращий результат сезону у фіналі ЧЄ-2022

Сьогодні 22:37 133 0
Михайло Кохан прокоментував вихід у фінал ЧЄ-2022
Кохан: Хочу показати найкращий результат сезону у фіналі ЧЄ-2022
Фото - gettyimages
#Михайло Кохан

Джерело - suspilne.media.

Український метальник молота Михайло Кохан налаштований поборотися за нагороду на чемпіонату Європи-2022.

Про це розповів сам спортсмен у коментарі Суспільне Спорт.

"Загалом у кваліфікації хотів витратити якомога менше сил. Довелося піднапрягтися, хоча й спроб за 75 метрів вистачило б для виходу в фінал. Але так були б зайві нерви, що теж не найкращий варіант.

Конкуренція в нас, як на світі, так і на Європі сильна. Звичайно, якщо метати на мій найкращий особистий результат, то можна на щось розраховувати. А якщо менше, то можна просто побути фіналістом. Але мені це не підходить.

Думаю, що у фіналі найкращий результат сезону маю показати. Спадів жодних не повинно бути, адже мені - 21 рік і навпаки все має йти вгору. Зараз самі знаєте, яка ситуація, але все нормально. Завтра усе побачимо", - відзначив Кохан.

У кваліфікації Кохан показав результат 77,85 м. Особистий рекорд українця у метанні молота складає 80.78 метри, його Михайло встановив у липні 2021 року на турнірі в Угорщині.

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо - Бенфіка 0:2. ОНЛАЙН Динамо - Бенфіка 0:2. ОНЛАЙН 30622
Динамо - Бенфіка: відео голів і огляд матчу плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо - Бенфіка: відео голів і огляд матчу плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів 7724
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 10730
Динамо - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Динамо - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 4417
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати 6210
Зупиніть цього Зінченка: іноземний Твіттер-акаунт вражений фінтом українця в матчі АПЛ - відео Зупиніть цього Зінченка: іноземний Твіттер-акаунт вражений фінтом українця в матчі АПЛ - відео 19604
Рекомендуємо
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 17778
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 13698 2
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3291 2
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 21715 2
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 8718
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 23511