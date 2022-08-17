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Казбекова - шоста у фіналі жіночого двоборства в скелелазінні на ЧЄ-2022

Сьогодні 19:13 162 0
Українка - у ТОП-6 чемпіонату Європи
Казбекова - шоста у фіналі жіночого двоборства в скелелазінні на ЧЄ-2022

Джерело - Чемпіон.

Українка Єлизавета Казбекова завершила чемпіонат Європи шостою у дисципліні "двоборство".

Казбекова з показником у 127.5 балів посіла шосте місце у своїй третій дисципліні на континентальній першості в Мюнхені.

Чемпіонат Європи
Мюнхен, Німеччина
Скелелазіння, Двоборство
Фінал, 17 серпня
1. Яня Ґарнбрет (Словенія) - 199.9 (99.9 в болдерингу + 100 в трудності)
2. Мія Крампл (Словенія) - 180.9 (80.9 + 100)
3. Джессіка Пільц (Австрія) - 180.6 (80.6 + 100)
...
6. Євгенія Казбекова (Україна) - 125.7 (80.6 + 45.1)

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