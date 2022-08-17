У Києві відбувся Благодійний турнір із джиу-джитсу

Організаторам вдалося зібрати понад 200 000 грн

Джерело - Чемпіон.

13 серпня у Палаці Спорту "Венето" пройшли змагання з бразильського джиу-джитсу від української Ліги TMS. Турнір мав благодійну мету — кошти з реєстрації спортсменів було розподілено між двома борцями, які потребують допомоги. 14-річний Євген Панчук проходить важке та дороге лікування від гострої лейкемії, а другий спортсмен є бійцем полку Азов та зараз перебуває у полоні.

Засновник Ліги TMS Шай Гутман розповів, що це був один з найважчих турнірів в історії організації.

"Ми стали першими, хто провів змагання з початку активної фази війни. На нас була дуже велика відповідальність, адже будь-які масові заходи мають свої ризики та ми мали убезпечити наших спортсменів. Команда TMS продумала все до найменших деталей. Ми не анонсували місце змагань, на арені було велике та обладнане бомбосховище. Мали охорону, яка слідкувала, щоб не було сторонніх. Виставили камери на трансляції таким чином, щоб не було зрозуміло, яка це арена. Нам дуже пощастило, в цей день не було жодної повітряної тривоги. Всі учасники TMS CHARITY OPEN отримали змогу поборотися, нарешті зустрітися та допомогти донатами своїм товаришам".

На благодійному турнірі змагалися близько 400 дорослих учасників з усіх міст України. Організаторам вдалося зібрати понад 200 000 грн, які було передано на благодійність.