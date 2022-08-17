Лискун здобула срібло чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.
Україна завоювала третю медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду-2022.
Українка Софія Лискун здобула срібло у стрибках з 10-метрової вишки.
Для України це перша медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в цій дисципліні з 2016 року.
Чемпіонат Європи з водних видів спорту-2022.
Стрибки у воду, Жінки, 10 м
17 серпня
1. Андреа Спендоліні-Сіріє (Велика Британія) 333.6
2. Софія Лискун (Україна) 329.8
3. Крістіна Вассен (Німеччина) 314.1
Раніше Середа та Лискун завоювали срібло чемпіонату Європи.