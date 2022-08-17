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Лискун здобула срібло чемпіонату Європи

Сьогодні 17:14 238 0
Україна завоювала ще одну медаль чемпіонату Європи-2022 з водних видів спорту
Лискун здобула срібло чемпіонату Європи
#Лискун

Джерело - Чемпіон.

Україна завоювала третю медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду-2022.

Українка Софія Лискун здобула срібло у стрибках з 10-метрової вишки.

Для України це перша медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в цій дисципліні з 2016 року.

Чемпіонат Європи з водних видів спорту-2022.
Стрибки у воду, Жінки, 10 м
17 серпня
1. Андреа Спендоліні-Сіріє (Велика Британія) 333.6
2. Софія Лискун (Україна) 329.8
3. Крістіна Вассен (Німеччина) 314.1

Раніше Середа та Лискун завоювали срібло чемпіонату Європи.

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