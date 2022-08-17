Лискун здобула срібло чемпіонату Європи

Україна завоювала ще одну медаль чемпіонату Європи-2022 з водних видів спорту

Джерело - Чемпіон.

Україна завоювала третю медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду-2022.

Українка Софія Лискун здобула срібло у стрибках з 10-метрової вишки.

Для України це перша медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в цій дисципліні з 2016 року.

Чемпіонат Європи з водних видів спорту-2022.

Стрибки у воду, Жінки, 10 м

17 серпня

1. Андреа Спендоліні-Сіріє (Велика Британія) 333.6

2. Софія Лискун (Україна) 329.8

3. Крістіна Вассен (Німеччина) 314.1

Раніше Середа та Лискун завоювали срібло чемпіонату Європи.