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Нестеренко не вийшов у фінал ЧЄ-2022

Сьогодні 16:25 215 0
Спортсмен не зміг метнути диск далі 58 метрів.
Нестеренко не вийшов у фінал ЧЄ-2022
#Нестеренко

Джерело - suspilne.media.

Український метальник диска Микита Нестеренко не пройшов кваліфікацію на чемпіонаті Європи у Мюнхені.

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Для того, щоб пробитися до фіналу, Нестеренкові потрібно було виконати кваліфікаційний норматив (66 метрів) або ж потрапити до топ-12 за підсумками усіх результатів у кваліфікації.

У підсумку Нестеренко виконав лише одну вдалу спробу - на 57.59 метрів. Друга та третя спроба українця закінчувалися тим, що диск вилітав за межі сектору.

Таким чином, Нестеренко вдруге у кар'єрі не пройшов до фіналу Євро. У 2016 році він також припинив виступи у кваліфікації, посівши 20-е місце.

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