Фєдіна: Росіян треба відсторонити не на рік, а на усе життя

Багаторазова чемпіонка Європи розповіла про заборону росіян у артистичному плаванні

Російських спортсменів потрібно відсторонити від змагань назавжди, а не на певний час.

Таку думку висловила українська синхроністка Марта Фєдіна.

"FINA - одна з останніх спортивних міжнародних організацій, яка відмовила в участі росіянам та білорусам на змаганнях. У багатьох федераціях це зробили одразу, а FINA дуже довго тягнула з цим рішенням. Але ми весь час їм писали. У підсумку росіян таки відсторонили. Не можу сказати, що ми дуже сильно раді, бо це така подія, яка мусила статися".

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"Було очевидно, що їх треба відсторонити від усіх змагань. І я вважаю, що не на рік, а на усе життя. Що вони роблять з нашою країною, людьми сім’ями, дітьми, я не уявляю... Це дуже слабке покарання - потрібне довічне відсторонення, на мою думку", - сказала Фєдіна.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи Марта Федіна здобула 2 золота у технічній і довільній програмах.

Також, команда здобула золоті медалі у комбінації, гайлайті, технічній і довільній програмах.