Фєдіна: Росіян треба відсторонити не на рік, а на усе життя

Джерело - Tribuna.com.
Російських спортсменів потрібно відсторонити від змагань назавжди, а не на певний час.
Таку думку висловила українська синхроністка Марта Фєдіна.
"FINA - одна з останніх спортивних міжнародних організацій, яка відмовила в участі росіянам та білорусам на змаганнях. У багатьох федераціях це зробили одразу, а FINA дуже довго тягнула з цим рішенням. Але ми весь час їм писали. У підсумку росіян таки відсторонили. Не можу сказати, що ми дуже сильно раді, бо це така подія, яка мусила статися".
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"Було очевидно, що їх треба відсторонити від усіх змагань. І я вважаю, що не на рік, а на усе життя. Що вони роблять з нашою країною, людьми сім’ями, дітьми, я не уявляю... Це дуже слабке покарання - потрібне довічне відсторонення, на мою думку", - сказала Фєдіна.
Нагадаємо, на чемпіонаті Європи Марта Федіна здобула 2 золота у технічній і довільній програмах.
Також, команда здобула золоті медалі у комбінації, гайлайті, технічній і довільній програмах.