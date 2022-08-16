Проценко та Дорощук вийшли у фінал ЧЄ-2022

Два українці пройшли до фіналу у чоловічих стрибках у висоту на Євро-2022

Джерело - Чемпіон.

Відбулася кваліфікації у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи-2022.

Участь у ній брали одразу три українці: Андрій Проценко, Богдан Бондаренко та Олег Дорощук.

Формат змагань у чоловічих стрибках у висоту передбачав, що потрапити до фіналу спортсмени могли або виконавши норматив (2.28 метрів), або ж до топ-12 найкращих.

Вдалося це лише двом з трьом українців. Андрій Проценко та Олег Дорощук взяли висоту 2.21 метри (Дорощук - з третьої спроби). А ось Бондаренко зміг взяти лише висоту 2.17 м, тоді як наступні 2.21 метри він не взяв з трьох спроб.

Раніше Проценко завоював бронзу на турнірі в Угорщині.