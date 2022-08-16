Середа та Лискун завоювали срібло чемпіонату Європи

Українці заробили за свій виступ 298.59 бали

Джерело - Чемпіон.

Україна завоювала другу медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду-2022.

Змішана пара Олексій Середа та Софія Лискун заробили за свій виступ 298.59 бали, що дозволило їм завоювати срібло.

Перемогу здобули британці Лоіс Тулсон та Котарі Кайл, виступ яких оцінили на 300.78.

Напередодні українці у складі Вікторії Кесарь, Ксенії Байло, Кірілла Болюха та Данила Коновалова завоювали срібло в міксті.

Нагадаємо, Україна вперше в історії виграла медальний залік чемпіонату Європи з артистичного плавання.