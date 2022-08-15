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Гладійчук та Килипко не змогли подолати кваліфікацію ЧЄ-2022

Сьогодні 19:29 270 0
У німецькому Мюнхені стартував чемпіонат Європи з легкої атлетики
Гладійчук та Килипко не змогли подолати кваліфікацію ЧЄ-2022
#Килипко, #Яна Гладійчук

Джерело - Чемпіон.

Українські стрибки з жердиною Яна Гладійчук та Марина Килипко не змогли подолати етап кваліфікації на чемпіонаті Європи-2022.

У кваліфікації Гладійчук та  Килипко змогла взяти лише висоту 4.25 метри (Гладійчук зробила це з першої спроби), після чого намагалася взяти планку 4.40 м. Однак ця висота залишилася для українки непідкореною, в результаті чого їй не вдалося кваліфікуватися до фіналу.

У підсумку українки посіли 18-те та 22-те місця.

Раніше повідомлялося, що Кокошко не пробився у фінал ЧЄ-2022.

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