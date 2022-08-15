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Скелелаз Болдирєв здобув друге золото України на ЧЄ-2022

Сьогодні 19:13 227 0
Друге золото для України на Мультиспортивному чемпіонаті Європи
Скелелаз Болдирєв здобув друге золото України на ЧЄ-2022
#Болдирєв

Джерело - Чемпіон.

Збірна України здобула першу медаль у скелелазінні на Мультиспортивному чемпіонаті Європи у Мюнхені.

Перемогу у чоловічому швидкісному скелелазінні здобув 30-річний Даниїл Болдирєв. У фіналі українець виявився швидшим за поляка Мартіна Дзеньські. Бронза - у представника Франції Гійома Моро.

Для українця це друге золото на ЧЄ – у 2020-му він також здобув перемогу.

Чемпіонат Європи-2022
Мюнхен, Німеччина
Чоловіче скелелазіння, 15 серпня
1. Даниїл Болдирєв (Україна)
2. Мартін Дзеньські (Польща)
3. Гійом Моро (Франція)

Нагадаємо, першу "золоту" нагороду на Мультиспортивному Євро для України здобули представники паралімпійського веслування.

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