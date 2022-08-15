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Бех-Романчук: На чемпіонаті світу підвернула ногу

Сьогодні 18:44 200 0
Бех-Романчук: На чемпіонаті світу підвернула ногу
Фото - gettyimages
#Марина Бех-Романчук

Джерело - suspilne.media.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук назвала причини невдалого виступу на чемпіонаті світу.

Про це розповіла сам спортсменка.

"У потрійному стрибку перша спроба вийшла невдала через заступ. У другій я підвернула ногу, а в третій… Це – потрійний стрибок, і тут нога мала б працювати на 100%. Після того, як я її підвернула, вона не спрацювала так, як потрібно. Нога була вже не в тому стані, у якому треба було. Авжеж, я на це не очікувала і розраховувала на зовсім інше. Для мене ця ситуація була шоком. Але моя перша спроба показала те, що це мала б бути медаль і що ми були до цього готові. Усе мало бути зовсім по-іншому.

Коли я виходила після фіналу, то мені здавалось, що це – просто сон. Усе відбувалось, наче не зі мною. Здавалось, що зараз хтось ущипне – і я прокинусь, аби далі готуватись до фіналу в потрійному. Ми, звичайно, розмірковували, чому так сталося, але це вже відбулося. Це був мій четвертий міжнародний старт з потрійного стрибка. У мене не вистачає досвіду в керуванні деякими ситуаціями", – сказала Бех-Романчук.

Нагадаємо, Бех-Романчук зупинилася за крок від медалі в потрійному стрибку на Діамантовій лізі.

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