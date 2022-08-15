Українська скелелазка пробилась у фінал ЧЄ-2022

Джерело - Чемпіон.
Українська скелелазка Євгенія Казбекова вийшла до фіналу двоборства на чемпіонаті Європи-2022.
Українка Казбекова вийшла у фінал з останнього можливого місця – восьмого.
Чемпіонат Європи-2022
Скелелазіння, Двоборство
Кваліфікація, Жінки
1. Яня Ґарнбрет (Словенія) 2000 очок
2. Ганна Меул (Німеччина) 1220
3. Джессіка Пільц (Австрія) 1220
4. Елішка Адамовська (Чехія) 1040
5. Хло Каульє (Бельгія) 830
6. Камілла Мороні (Італія) 760
7. Мія Крампл (Словенія) 755
8. Євгенія Казбекова (Україна) 740