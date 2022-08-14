Збірна України посіла шосте місце у фіналі чемпіонату Європи

Перший фінал за участі українців за 14 років

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з плавання у фіналі на чемпіонаті Європи з водних видів спорту у чоловічій естафеті 4х100 метрів посіла 6-е місце.

Україні вдалося випередити Польщу і фінішувати на сьомому місці з національним рекордом - 3:15.94 хвилини. Чемпіонами Європи стали італійці.

Після запливу Франція отримала дискваліфікацію, завдяки чому Україна перемістилася на шосте місце. Ця позиція стала для нею підсумковою.

Україна виступала у складі Владислава Бухова, Сергія Шевцова, Іллі Лінника та Валентина Нестеркіна.

Чемпіонат Європи-2022

Естафета 4х100 м, вільний стиль (чоловіки)

14 серпня, фінал