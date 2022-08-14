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Помер колишній тренер збірної України з гандболу

Сьогодні 16:10 1497 0
Євтушенку було 77 років
Помер колишній тренер збірної України з гандболу
#Леонід Євтушенко

Джерело - sport.ua.

У Києві у віці 77 років помер легендарний гандбольний тренер Леонід Євтушенко. 

Про це повідомляє пресслужба федерації гандболу України.

Він по праву вважається одним із найкращих гандбольних тренерів в історії України.

З юнацькою збірною України він завойовував золото та срібло чемпіонатів Європи 1994 та 1996 років відповідно. Його головне тренерське досягнення – срібло Олімпіади-2000 із жіночою збірною України.

В останні роки Євтушенко був викладачем у Броварському училищі фізкультури.

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