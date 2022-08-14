Джерело - sport.ua.
У Києві у віці 77 років помер легендарний гандбольний тренер Леонід Євтушенко.
Про це повідомляє пресслужба федерації гандболу України.
Він по праву вважається одним із найкращих гандбольних тренерів в історії України.
З юнацькою збірною України він завойовував золото та срібло чемпіонатів Європи 1994 та 1996 років відповідно. Його головне тренерське досягнення – срібло Олімпіади-2000 із жіночою збірною України.
В останні роки Євтушенко був викладачем у Броварському училищі фізкультури.