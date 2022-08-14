Євтушенку було 77 років

У Києві у віці 77 років помер легендарний гандбольний тренер Леонід Євтушенко.

Про це повідомляє пресслужба федерації гандболу України.

Він по праву вважається одним із найкращих гандбольних тренерів в історії України.

З юнацькою збірною України він завойовував золото та срібло чемпіонатів Європи 1994 та 1996 років відповідно. Його головне тренерське досягнення – срібло Олімпіади-2000 із жіночою збірною України.

В останні роки Євтушенко був викладачем у Броварському училищі фізкультури.