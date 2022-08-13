Романчук залишився без медалі чемпіонату Європи на 800-метрівці

Джерело - Чемпіон.

Михайло Романчук фінішував четвертим на дистанції 800 м вільним стилем на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який триває в Римі.

Результат українця - 7:45.03. Чемпіоном Європи став господар змагань Грегоріо Палтріньєрі (7:40.86). Срібна медаль у німця Лукаса Мертенса (7:42.65), бронзова - в італійця Лоренцо Галосі (7:43.37).

Романчук - бронзовий призер Токіо-2020 у цій дисципліні, а також дворазовий чемпіон Європи (2018, 2021).

У скарбничці збірної України 4 медалі на чемпіонаті Європи - усі в артистичному плаванні.