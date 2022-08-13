Головне
Сестри Алексіїви здобули золоті медалі на чемпіонаті Європи
Сьогодні 17:36 371
Арсенал Зінченка переміг Лестер, Евертон Миколенка програв Астон Віллі: результати матчів 2 туру АПЛ
Сьогодні 21:46 649
Аталанта Маліновського переграла Сампдорію: результати матчів 1 туру Серії А
Сьогодні 21:34 115
Шевадзуцький переміг Джонсона рішення суддів
Сьогодні 21:25 149
Романчук залишився без медалі чемпіонату Європи на 800-метрівці
Сьогодні 21:06 168 1
Старікова стала срібною призеркою чемпіонату Європи
Сьогодні 20:09 192
Каса Піа - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії
Сьогодні 20:00 372
Українки здобули бронзову медаль на чемпіонаті Європи з академічного веслування
Сьогодні 14:14 303
Збірна України виграла кваліфікацію в артистичному плаванні на ЧЄ-2022
Сьогодні 12:08 268
Матчі плей-оф раунда Ліги чемпіонів Динамо з Бенфікою покаже медіасервіс Мегого
Сьогодні 11:48 620
Прямі трансляції

Романчук залишився без медалі чемпіонату Європи на 800-метрівці

Сьогодні 21:06 168 1
Романчук залишився без медалі чемпіонату Європи на 800-метрівці

Джерело - Чемпіон.

Михайло Романчук фінішував четвертим на дистанції 800 м вільним стилем на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який триває в Римі.

Результат українця - 7:45.03. Чемпіоном Європи став господар змагань Грегоріо Палтріньєрі (7:40.86). Срібна медаль у німця Лукаса Мертенса (7:42.65), бронзова - в італійця Лоренцо Галосі (7:43.37).

Романчук - бронзовий призер Токіо-2020 у цій дисципліні, а також дворазовий чемпіон Європи (2018, 2021).

У скарбничці збірної України 4 медалі на чемпіонаті Європи - усі в артистичному плаванні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Тайсон: Усик виявився занадто швидким для Джошуа Тайсон: Усик виявився занадто швидким для Джошуа 2803
Визначилися номінанти на Золотий м'яч-2022 Визначилися номінанти на Золотий м'яч-2022 1451
Український футболіст приєднався до лав ЗСУ Український футболіст приєднався до лав ЗСУ 1441
На сайті УПЛ з’явився календар чемпіонату України на наступний сезон На сайті УПЛ з’явився календар чемпіонату України на наступний сезон 1195 4
Арсенал - Лестер - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Арсенал - Лестер - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 943
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 14 років тому Динамо знищило Спартак Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 14 років тому Динамо знищило Спартак 10461 2
Рекомендуємо
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 176774 6
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 23286
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 5578 1
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 16734 12
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 8662
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 24375 1