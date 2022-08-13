Українки здобули бронзову медаль на чемпіонаті Європи з академічного веслування

Джерело - Чемпіон.

Українська жіноча четвірка-парна у складі Дарини Верхогляд, Наталії Довгодько, Катерини Дудченко та Євгенії Довгодько стали бронзовими призерками чемпіонату Європи з академічного веслування, який відбувається в межах чемпіонату Європи з літніх видів спорту.

Українки подолали дистанцію (2000 м) за 6:53.76. Чемпіонками з величезним відривом стали веслувальниці Великої Британії (6:49.21), срібна медаль у команди Нідерландів (6:52.52).

Для України це перша медаль на чемпіонаті Європи, як у академічному веслуванні, так і загалом у мультиспортивному чемпіонаті.

Зазначимо, Наталія Довгодько є олімпійською чемпіонкою 2012 року в четвірці-парній.